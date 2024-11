FC Porto com visita difícil à Lazio, Braga joga na Suécia e Vitória tenta registo 100% na Chéquia

O FC Porto tem hoje uma difícil deslocação ao terreno dos italianos da Lazio, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, com o Sporting de Braga a visitar os suecos do Elfsborg.

Os 'dragões' visitam o conjunto romano, um dos três, juntamente com Tottenham e Anderlecht, 100% vitoriosos, sendo que empataram nas duas visitas ao Estádio Olímpico de Roma, uma das quais deu a qualificação para a final da Taça UEFA de 2002/03.

O encontro em Roma acontece três dias antes da visita ao Benfica, na 11.ª jornada da I Liga, pelo que o treinador Vítor Bruno poderá poupar alguns jogadores na partida com o quinto classificado da Liga italiana, que tem início marcado para as 20:00 e terá arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov.

Depois de ter perdido em casa com os noruegueses Bodo-Glimt, que também já tinha derrotado o FC Porto, o Sporting de Braga, com apenas três pontos, vai voltar a defrontar uma equipa nórdica, visitando o Elfsborg, que está em igualdade com os bracarenses.

Este será o terceiro encontro entre as duas equipas, com os suecos a terem vencido os dois anteriores, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de 2009/10, recebendo novamente os 'arsenalistas', numa partida marcada para as 17:45, com arbitragem do albanês Juxhin Xhaja.

No último encontro europeu antes da chegada de Rúben Amorim, o Manchester United recebe o PAOK, em busca do primeiro triunfo, após três empates, um dos quais com o FC Porto, enquanto o Fenerbahçe, de José Mourinho, joga em casa do AZ Alkmaar.

Já o Vitória de Guimarães, uma das nove equipas apenas com triunfos na Liga Conferência de futebol, tenta hoje manter o registo vitorioso na visita aos checos do Mladá Boleslav, um dos emblemas apenas com derrotas.

A equipa portuguesa, que venceu na estreia os eslovenos do Celje (3-1) e depois os suecos do Djurgarden (2-1), é quinta classificada, com seis pontos e 5-2 em golos marcados e sofridos, primeiro critério de desempate a seguir aos pontos.

O jogo de hoje entre Vitória de Guimarães e Mladá Boleslav, que entrou na fase de liga da Liga Conferência proveniente das pré-eliminatórias, tem início marcado para as 20:00 no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem do polaco Pawel Raczkowski.

Também na Liga Conferência, a terceira competição de clubes da UEFA, o Chelsea, de Pedro Neto, Renato Veiga e João Félix, um dos grandes candidatos a vencer a competição, procura a terceira vitória consecutiva.

Os 'blues', líderes da competição com 8-3 em golos marcados e sofridos, recebem os arménios do FC Noah, num dia em o Panathinaikos, que tem Rui Vitória a fazer o segundo jogo como treinador, visita o Djurgarden.

Na competição, os oito primeiros da fase de Liga, com seis jogos a disputar, apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto os classificados entre o nono e 24.º lugares discutem um play-off de acesso à fase seguinte.