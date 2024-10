Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia já está no Porto Santo

Tal como aconteceu nas edições anteriores de 2023 e 2022, o troféu da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia foi o primeiro a chegar ao palco onde será disputada a fase final do evento, o Porto Santo.

Desde o início desta semana, e uma vez mais, a Escola BS PE Professor Dr. Francisco de Freitas Branco foi o local escolhido para expor o troféu que no próximo dia 13 de Outubro será levantando pelos campeões masculinos e femininos de 2024.

A edição deste ano que arranca no dia 10 e irá prolongar-se até dia 13 (domingo) conta com um total de 32 equipas, 16 masculinas e 16 femininas que irão levar a ilha do Porto Santo e a sua praia a todos os cantos da Europa, bem como do Mundo.

Quanto falta uma semana para o arranque da competição, o ‘quartel general’, localizado entre o Hotel Colombo e o Vila Baleira Suites (antigo Luamar) está praticamente pronto para receber as estrelas.

Durante semana e meio os trabalhos têm sido feitos durante todo o dia, pelo que os três campos, bem como as suas bancadas, com capacidade para mais de mil espectadores, estão praticamente pronto, assim como toda a infra-estrutura que irá dar apoio a toda a organização, comunicação social, equipas, árbitros, delegados, voluntários etc.

A uma semana para o arranque da festa do andebol europeu, deixamos aqui algumas fotos do local dos jogos, bem como do avanço das ‘obras’ do palco que irá receber as ‘estrelas'.