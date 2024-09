AJMC promoveu limpeza de praia no Porto Santo com 120 jovens

Na passada segunda-feira, dia 23 de Setembro, a Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) realizou uma grande ação de limpeza da praia no Porto Santo, reunindo 120 jovens.

O evento, que destacou o compromisso com a preservação ambiental, contou com o apoio essencial do Grupo Sousa, o principal parceiro desta iniciativa, além de diversas entidades ligadas ao meio ambiente, salvamento, monitorização costeira e juventude.

Após a conclusão da atividade, todos foram transportados para o Parque Urbano do Porto Santo, onde foi servido o almoço aos participantes.

Durante a tarde, os jovens participaram em atividades formativas coordenadas por diversas entidades, como a Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM), MARE-Madeira, SANAS Madeira, Serviço Regional de Proteção Civil (SEMER), Direção Regional de Juventude (DRJ), Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) e a Capitania do porto do Porto Santo. Estas formações tiveram como objetivo proporcionar aos jovens conhecimentos práticos e teóricos sobre preservação ambiental, salvamento e outras áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a segurança das praias, acrescenta a associação.

Grupo Sousa: Parceiro Chave na Preservação Ambiental

O Grupo Sousa, principal parceiro desta ação, desempenhou um papel central no sucesso do evento, fornecendo suporte logístico e recursos essenciais para a sua realização, continua a AJMC, que expressa um agradecimento especial ao Grupo Sousa, reconhecendo a sua contribuição fundamental para a viabilização desta importante ação ambiental.

Além do Grupo Sousa, outras instituições como a Direção Regional de Juventude, Jerónimo Martins, Galp, Master Fruits, Câmara Municipal do Porto Santo, Dunas Viagens e Turismo, Hotel Orca Praia, Socipamo, Gesba, ARM e muitas outras colaboraram para o sucesso da iniciativa.