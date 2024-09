Europe Direct Madeira promove limpeza de praia na Calheta

Sob o mote 'O oceano é global. A ação é local', o Europe Direct Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, através do programa Bandeira Azul, a Associação Insular de Geografia e a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta uniram esforços e promoveram uma acção de limpeza de praia, junto à marginal da Calheta.

Esta acção coloca o município da Calheta no mapa das acções de limpeza costeira da Fundação Oceano Azul, sendo uma das mais de 200 de acções de limpeza terrestres e subaquáticas que acontecem por todo o país na semana de 21 a 29 de Setembro, durante as quais, milhares de voluntários terão a oportunidade de contribuir para a conservação do oceano.

Esta limpeza de praia juntou 21 voluntários, no âmbito das celebrações do Dia Internacional de Limpeza Costeira e da iniciativa #EUBeachCleanup. Trata-se de uma campanha de sensibilização sobre a questão do lixo marinho, promovida pela União Europeia e pelas Nações Unidas com o intuito de mobilizar os cidadãos para uma maior consciência ambiental e para a alteração de comportamentos, com especial alerta para a emergência climática e a necessidade de uma maior protecção do oceano.