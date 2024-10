Incêndio na Ribeira Brava ainda por extinguir

O fogo que lavra desde meio da tarde desta terça-feira, no sítio da Furna, na Ribeira Brava diminuiu de intensidade e está, neste momento (22h30) circunscrito, estado os meios no local a acompanhar a queima que acontece entre estradas, de acordo com o ponto de situação feito por fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.