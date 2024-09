FC Porto estreia-se na edição 2024/25 da Liga Europa com deslocação à Noruega

O FC Porto faz hoje a estreia na edição 2024/25 da Liga Europa de futebol, com uma visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira jornada.

Depois de duas vitórias consecutivas no campeonato, com duas das melhores exibições da temporada, os 'dragões' visitam, a partir das 18:45 locais (17:45 em Portugal), o conjunto norueguês, no encontro que marca a estreia do treinador Vítor Bruno nas competições europeias.

O FC Porto deve apresentar-se praticamente na máxima força no relvado sintético do estádio Aspmyra, em Bodo, com Vítor Bruno a não contar ainda com o reforço Fábio Vieira, nem com Zaidu, lesionados de longa duração, sendo que Marcano, que integra a comitiva, não está inscrito.

O encontro da primeira jornada da nova fase de liga da segunda competição europeia de clubes está marcado para as 17:45 e terá arbitragem do israelita Orel Grinfeeld.

Além do encontro entre Bodo/Glimt e FC Porto, destaque ainda para a estreia dos ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que recebem os neerlandeses do Twente.