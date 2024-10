Trabalhos e acidente na Via Rápida complicam congestionamento do trânsito

Bom dia. Manhã de quarta-feira, 2 de Outubro de 2024, que promete muitas dificuldades para os automobilistas, uma vez que ao habitual congestionamento rodoviário das manhãs, trabalhos na Via Rápida estão a gerar já antes das 8h00 problemas. Para piorar, já há um acidente reportado.

Ver Galeria

No sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela, conte com trânsito lento. A dupla fila já vai nos 4 km devido a trabalhos na via.

Ver Galeria

No sentido oposto, uma dupla fila de 2 km a partir do sublanço de Santo António-Santa Luzia, também começa a gerar complicações e trânsito lento.