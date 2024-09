Porto-santenses aderiram em força ao Dia de Base Aberta no Aeródromo Militar do Porto Santo

O Aeródromo de Manobra N.º 3 (AM3), no Porto Santo, está de portas abertas à população, neste sábado, dia 28 de Setembro.

Repleto de iniciativas e surpresas, muitos pessoas subiram até aquela infra-estrutura no Norte da 'ilha dourada' para ver e sentir a adrenalina de voar num aparelho militar e não só.

O comandante do AM3 coronel Carlos Fernandes é um militar feliz com esta iniciativa e explicou ao DIÁRIO, que "as bases abertas, por norma, fazem parte dos ciclos do aniversário da Força Área Portuguesa [FAP]". Este ano a FAP faz 72 anos e já abriu todas as bases abertas, pelo que "está a encerrar este ciclo aqui no Porto Santo”.

A população porto-santense e também muitos pessoas que estão de férias na 'ilha dourada' nesta altura fizeram questão de subir ao Aeródromo de Manobra 3, um acto que deixou o Coronel Carlos Fernandes satisfeito. “Estou realmente muito satisfeito. Creio que realizámos uma boa divulgação e, até ao momento, a afluência tem sido notável, digo mesmo acima das nossas expectativas, o que nos deixam muito contentes e satisfeitos", vincou.

Diversas actividades foram realizadas, desde baptismos de voo na aeronave C 390, diversas demonstrações militarizadas da FAP, vídeos, simuladores. Helicóptero H 101 Merlin e C 295 que habitualmente faz transportes de doentes ou buscas e salvamentos na Região Autónoma da Madeira.