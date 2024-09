Albuquerque com experiência de parapente sobre a Ribeira da Ponta do Sol

Inaugurado em Agosto, o MEI - Madeira Experiências Imersivas, localizado no centro da freguesia do Curral das Freiras, foi esta segunda-feira visitado pelo presidente do Governo Regional, que acompanhado do secretário com a tutela do Turismo.

Ambos tiveram oportunidade de experienciar a realidade virtual (VR) através de simulações interactivas e imergir em ambientes tridimensionais. Utilizando equipamentos de realidade virtual, os utilizadores podem explorar e interagir com esses ambientes, de uma forma que simula a presença física, proporcionando uma experiência imersiva.

“Sensacional. Até se sente o vento. É maravilhoso”, foi a reacção de Miguel Albuquerque pouco depois de ter ‘sobrevoado de parapente’ o vale da Ribeira da Ponta do Sol.

O presidente do governo elogia a “nova atractividade baseada na tecnologia” que o Curral das Freiras oferece.

Por sua vez o empresário Orlando Ornelas explicou a razão do investimento no centro de RV, que oferece ao utilizador “uma forma diferente de ver e percorrer a Madeira”.

Antes de concretizar “o grande” investimento que contou com o apoio de fundos europeus, o investidor viajou pelo mundo também “com o objectivo de conhecer o que de melhor se fazia neste âmbito”, de modo a se inteirar das “tecnologias, equipamentos e o que é que o mercado também consumia”, descreveu.

Só depois concretizou o “projecto desde raiz” que abriu em Agosto, e desde então revela ter sido visitado por “muitas pessoas” de diferentes idades, desde residentes a turistas, nacionais e estrangeiros.

A funcionar de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 18 horas, o espaço que proporciona uma viagem imersiva que vai para além da imaginação, levando à descoberta da Madeira através de várias experiências imersivas, das quais se destacam: ‘Madeira VR Experience’, ‘Madeira Paragliding Experience’ e ‘Madeira Ocean Odyssey’.

Perspectiva vir a alargar o horário e “abrir também ao fim-de-semana”, os três postos de trabalho assegurados deverão ser reforçados com “mais um ou dois elementos, dependendo do mercado”.

Com o objectivo de “descentralizar”, diz ter escolhido o Curral das Freiras para implementar o projecto imersivo pela sua “natureza imensa” que envolve a freguesia no ‘coração’ da ilha e pela proximidade a importantes “fluxos turísticos”, caso da Eira do Serrado e da própria freguesia e dos trilhos que a mesma oferece aos visitantes.

Até final do presente ano estão em vigor preços especiais de pré-abertura (14 euros para adulto; 10 euros para adolescentes/10 aos 18 anos) e gratuito para crianças até aos 9 anos (desde que acompanhados por adulto). Há também pacote familiar básico com 10% de desconto (mínimo de três pessoas a pagar).