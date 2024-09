PJ realiza buscas em veleiro

O veleiro 'Lfitstern' foi alvo, esta manhã, de buscas por parte da Polícia Judiciária, após ter sido interceptado ao largo da Madeira, por um navio-patrulha francês, que o escoltou até ao Cais 8, no Funchal.

Segundo o que foi possível aferir, o navio-patrulha com bandeira francesa, 'Jean-François Deniau', realiza operações de vigilância marítima e de combate ao tráfico ilícito, nomeadamente no mar. A página online 'Met et Marine' refere que a sua principal actividade é a vigilância das fronteiras externas da Europa e a luta contra a imigração ilegal.

Não se sabe, no entanto, as razões que determinaram esta acção.

No local esteve, ainda, a Polícia Marítima.