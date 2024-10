Vítor Sousa actua pela primeira vez no continente

O artista madeirense Vítor Sousa actua pela primeira vez em Portugal continental, na Festa das Vindimas, que decorre no lugar dos Desamparados, na freguesia de Oliveira do Douro, em Cinfães.

Vítor Sousa disse que vai a convite da Associação de Jovens dos Desamparados (AJD), da freguesia de Cifães do Douro e que a sua participação no evento será em fusão com MC ao DJ local, DJ MIGZ.

Este certame de animação musical e sabores pretende também divulgar os produtos daquela região do norte de Portugal.

Vítor Sousa, que antes da sua viagem para o norte do País vai estar no dia 4 de Outubro na festa Regional da Nossa Senhora do Amparo em São João da Ribeira Brava, adiantou: