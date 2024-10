Madeirense pede seis mil euros para ser operada em Lisboa

Maria Rocha tem 20 anos, é natural da freguesia de Santo António, no Funchal, e foi diagnosticada com endometriose. A madeirense referiu ao DIÁRIO que tem vindo a piorar ao longo do tempo e está agora a pedir seis mil euros, através campanha de ‘crowdfunding’ lançada na plataforma ‘GoFundMe’, para poder ser operada.

“A endometriose é uma doença inflamatória crónica onde focos semelhantes às células do tecido endometrial (tecido que reveste o útero) se alojam fora da cavidade uterina, como por exemplo: intestino, apêndice, bexiga, rins, etc. O principal sintoma é dor menstrual incapacitante que não responde a anti-inflamatórios/ analgésicos. Acompanhado deste sintoma, podem sugerir outros sintomas, tais como dores durante e após as relações sexuais, inchaço abdominal, dores ao evacuar, diarreia associada à menstruação, dor lombar, etc. Fui diagnosticada com endometriose este ano, mas os sintomas já existiam desde sempre. Dores intensas, dores crónicas e muito fluxo menstrual, etc”, explicou a madeirense que diz estar a ser acompanhada em Lisboa, garantindo que na Madeira não existe especialista nesta área.

Maria Rocha refere ainda que o seu seguro de saúde não cobre a operação, motivo pelo qual está a pedir a ajuda dos madeirenses.

“Não tenho qualidade de vida, não consigo trabalhar e muitas vezes não consigo fazer coisas básicas do dia a dia devido às dores crónicas que tenho. Queria pedir ajuda seja através de partilhas ou financeiramente, pois não tenho condições de pagar este montante elevado”, escreveu.

O DIÁRIO contactou o SESARAM mas ainda não obteve resposta.