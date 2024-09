Só este ano é que o Marítimo se estreou numa competição europeia de Andebol?

No passado dia 20 de Setembro, o Club Sport Marítimo assinalou o seu 114.º aniversário com um conjunto de actividades que marcaram a efeméride. Entre as iniciativas programadas, uma das mais destacadas foi a inauguração da placa em homenagem à primeira qualificação europeia da equipa de Andebol.

No entanto, o momento, que tinha tudo para ser de celebração, rapidamente transformou-se numa grande controvérsia, com vários sócios e adeptos a criticarem o gesto da direcção, manifestando que é uma "lápide falsa e que desvirtua a história do clube", alegando que não se trata da primeira participação europeia.

A cerimónia teve lugar na Praça das Celebridades, localizada à entrada do complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, e visava celebrar a recente participação na EHF European League, feita pelo actual plantel, que é liderado pelo treinador Paulo Fidalgo.

Momento da Inauguração da Placa de Homenagem

Embora tenha sido amplamente divulgado que a participação actual nas competições europeias foi uma estreia, esta não é a primeira vez que o Marítimo participou em provas internacionais de andebol. O clube já competiu a nível europeu em duas anteriores ocasiões, facto que muitos adeptos rapidamente apontaram nas redes sociais, deixando reparos à direcção do clube por desconhecer tal informação.

Uma de várias opiniões de adeptos e sócios do Marítimo

Ora, baseando-nos na informação que consta no site da EHF (Federação Europeia de Andebol), é possível verificar que o Marítimo consta no seu historial com três 'passaportes' europeus, o desta época e os de 2002/03 e 2008/09.

Começando pelo episódio mais recente, o conjunto verde-rubro disputou, em Agosto e Setembro, a ronda de qualificação da EHF European League, frente ao Ystads IF. Na primeira-mão, na Suécia, os insulares perderam (39-31) e na derradeira partida da eliminatória, no Pavilhão do Marítimo, venceram (35-33), mas o resultado não foi suficiente para garantirem a entrada na Liga Europeia.

Por sua vez, a anterior experiência fora de portas aconteceu em 2008/2009, para a Challenge Cup, com a formação madeirense a atingir os oitavos-de-final.

Nessa altura iniciou a caminhada, na terceira ronda, frente o HC Mornar Bar, de Montenegro, numa eliminatória em que levou a melhor nas duas partidas (27-29 e 31-17). Na fase seguinte encontrou pela frente o HC Buducnost Podgorica, também de Montenegro, mas o desfecho não foi o mesmo, tendo perdido na primeira-mão, por 30-26, e na segunda-mão, por 28-31.

Finalmente, é preciso recuar 22 anos atrás, mais precisamente até 2002, para se encontrar a estreia europeia maritimista. Aconteceu na Challenge Cup 2002/03, em que o adversário foi o G.A.C Kilkis, da Grécia. No primeiro encontro, no Funchal, os gregos conquistaram uma importante vitória, por 23-30, que deu embalo para em Kilkis somarem novo triunfo, desta feita por 31-24.

Informação da Federação Europeia de Andebol sobre o histórico do Marítimo

No entanto, importa salientar um pormenor fundamental na história europeia do clube em Andebol: este ano foi a primeira vez que o Marítimo qualificou-se para uma competição europeia por mérito desportivo, ou seja, através dos resultados alcançados nas competições nacionais. As participações anteriores aconteceram devido a convites emitidos pela Federação e não através de qualificações directas por desempenho em campo.

Portanto, é incorrecto dizer que esta foi a primeira participação europeia do Marítimo no Andebol, embora seja correcto afirmar que, desportivamente, esta foi a primeira vez que o clube garantiu a presença na Europa através de resultados obtidos.