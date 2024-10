Aeroportos da RAM movimentaram em Agosto quase 495 mil passageiros

De acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no mês de Agosto de 2024 registou-se um movimento de 494,8 mil passageiros nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira, transportados em 3.259 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +3,0% e +0,9%, respectivamente", informou esta manhã.

No acumulado dos oito primeiros meses de 2024, "as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +0,3% e +4,0%, pela mesma ordem", garantem as estatísticas, sendo que "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 156 passageiros (153 em Agosto de 2023) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 113 passageiros (109 no mês homólogo)", adianta a DREM.

Foto DREM

Sintomático também dos dados já divulgados sobre o alojamento turístico, "em Agosto de 2024, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM cresceu 8,5% no tráfego internacional e decresceu em 2,8% no segmento doméstico", sendo que neste particular, o alojamento turístico sofreu uma quebra significativa, pelo que este aumento nos passageiros de voos domésticos se deve a passageiros que, nesse mês, não precisaram de estadia, não sendo por isso necessariamente turistas.

No caso particular do "aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (57,0%) predominou face ao doméstico (43,0% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (81,7% do total), mas com menor desproporção comparativamente a Julho de 2024", realça a autoridade estatística regional.

Além disso, nesse mês, "os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 91,7% do total de aeronaves movimentadas e 94,4% dos passageiros (91,7% e 93,3% no período homólogo, respetivamente)", calcula. E acrescenta: "Em Agosto de 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 91,2%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 91,6% e o do Porto Santo os 87,4%. No mesmo período do ano passado, a taxa de ocupação foi ligeiramente superior no conjunto dos dois aeroportos regionais (91,4%), assim como no aeroporto da Madeira (92,0%). Já no Porto Santo a ocupação das aeronaves foi inferior no período homólogo (84,2%)."

Por fim, no acumulado de Janeiro a Agosto de 2024, "os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM ascenderam a 3.380,5 mil, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (47,2% do total) e outra ao internacional (52,8%). No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (28,7%), seguido da Alemanha (20,1%) e da França (9,2%)", valores em consonância com os dados do turismo.