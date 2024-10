Aviso amarelo para tempo quente na costa sul da ilha da Madeira

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que as escolas desactivadas vão ser convertidas em casas. Governo vai dar, assim, nova vida a estabelecimentos de ensino devolutos em três concelhos para responder ao problema do acesso à habitação. Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz. O município da Ribeira Brava reaproveita dois edifícios inutilizados para criar apartamentos.