28 operacionais combatem incêndio na Ribeira Brava

O incêndio da Furna, na Ribeira Brava, continua a lavrar com bastante intensidade numa zona de difícil acesso.

No local encontram-se 28 operacionais, que estão a tentar debelar as chamas e a evitar que o fogo passe para a Ribeira da Tabua.

Paulo Andrade, vereador com o pelouro da Protecção Civil na Câmara Municipal da Ribeira Brava, confirmou ao DIÁRIO que o vento está a ajudar, mas mostrou alguma preocupação com o aumento das temperaturas.

Referiu ainda que no combate às chamas encontram-se elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários da Calheta, elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a equipa helitransportada. O helicóptero continua a fazer descargas de água.