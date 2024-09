Andebol abriu época 2024/2025 na praia da Calheta

Está aberta oficialmente a época 2024/2025 do andebol madeirense.

A praia da Calheta serviu de palco para o ‘pontapé de saída’ da nova temporada naquela que foi o primeiro evento da Associação de Andebol da Madeira (AAM).

Mais de uma centena de jovens atletas dos diversos clubes regionais, distribuídos pelos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18, proporcionaram uma grande festa naquele que foi a segunda edição do Calheta Beach Handball.

Numa maratona de jogos ao longo dos dias de sábado e domingo, as formações do CD Bartolomeu Perestrelo e Marítimo estiveram em evidência no que concerne à conquista dos troféus da competição de andebol de praia.

No sector feminino as ‘estudantes’ festejaram a vitória nos escalões de sub-14 e sub-18, enquanto o CD São Roque foi o grande vencedor na prova destinada ao escalão de sub-16.

Quanto à competição masculina, toda ela disputada no domingo, o Marítimo dominou nos escalões de sub-14 e sub-18, enquanto na competição de sub-16 o Clube Escola da Levada foi o grande vencedor.

Após a festa feita na praia, a época muda-se agora para o pavilhão para as grandes provas regionais, onde entre Outubro e Junho estão agendados os principais eventos, nomeadamente Torneio de Abertura, Campeonato da Madeira e Taça da Madeira.