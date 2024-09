Chegou esta manhã a bordo do avião dinamarquês, que costuma fazer a ligação semanal entre a Dinamarca e o Porto Santo, o coro Det Norske Sjømannskor do país escandinavo.



Formado por 25 elementos, o coro com vozes fantásticas deu um concerto esta tarde na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no centro da cidade do Porto Santo.



A comitiva veio igualmente por período de férias, que durará uma semana, e é bem provável que realize mais atuações.