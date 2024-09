Arranca reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. já deu início à empreitada de reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo, no seguimento do concurso público lançado no decorrer deste ano, prevendo-se a sua conclusão até ao final de 2024.

O edifício, com uma excelente localização, está a ser reestruturado de forma a albergar alguns serviços públicos, como a Loja do Cidadão e a Loja da Juventude, proporcionando, desta forma, uma maior versatilidade, concentração e proximidade dos serviços à população local.

Os trabalhos previstos são para suprimento de patologias, nomeadamente a substituição da impermeabilização e de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos, bem como a reparação, tratamento e substituição pontual do deck, varandas, alumínios e serralharias. Será também feita a adaptação do interior do edifício à funcionalidade de atendimento ao público e a criação de instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida. Por outro lado, a empreitada ainda inclui a instalação do sistema de deteção de incêndio, intrusão, alimentação a UPS, substituição da iluminação geral e de emergência, bem como a instalação de telecomunicações e AVAC.

Para a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, este investimento procurará melhorar as condições existentes no espaço, essenciais para garantir que a população continue a usufruir do acesso a instalações seguras, modernas e sustentáveis.

O valor de investimento associado a esta intervenção, incluindo execução de projeto, empreitada e fiscalização, é de 509.045,00 euros.