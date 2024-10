'Seis po'Meia Dúzia' assinala 20 anos de existência

O grupo musical 'Seis po'Meia Dúzia' assinala, este ano, o seu 20.º aniversário. O concerto de celebração da data terá lugar a 19 de Outubro, no Museu de Impresa de Câmara de Lobos.

Este grupo tradicional feminino, que canta à capela, foi criado no seio da Associação Musical e Cultural Xarabanda, tendo vindo, desde então, a recriar canções tradicionais da Ilha da Madeira e de Portugal continental.

Hoje, o 'Seis po'Meia Dúzia' está sediado na freguesia de Câmara de Lobos e conta com um repertório mais alargado, com a criação de melodias para lengalengas e trava línguas, melodias originais para letras do cancioneiro Medieval Galaico Português e mais recentemente, os primeiros originais, música e letra, de canções inspiradas em lendas e contos tradicionais da Ilha da Madeira e do Porto Santo.

O concerto de aniversário vai contar com a presença de vários grupos convidados, entre os quais o grupo Xarabanda, o grupo Coral do Estreito de Câmara de Lobos, os Levados da Breca, os Almanegra e o percussionista Duarte Salgado. Este é um evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.