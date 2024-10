Projecto ‘Um Dia Pela Vida’ da Liga Contra o Cancro celebrou 20 anos

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) celebrou, ontem, no Pavilhão Multiusos de Coruche, 20 anos do projecto ‘Um dia Pela Vida’, que tem como coordenador nacional o madeirense Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira.

Uma nota de imprensa divulgada pela instituição adianta que a cerimónia contou com a participação do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Silvestre Oliveira, e homenageou as fundadoras do projecto - Manuela Rilvas, Ana Maria Cavaleiro de Ferreira, Maria Cristina Gonçalves Ferreira e Rita Teles Branco.

‘Um Dia Pela Vida’ nasceu, em Portugal, em 2005, no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society, e permitiu recolher, ao longo destas duas décadas, 5 milhões de euros para apoio social das comunidades, envolvendo 400 mil pessoas, entre voluntários, doentes e famílias.

Para o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vitor Veloso, o projecto ‘Um Dia Pela Vida’ representa muito mais do que uma angariação de fundos. “Trata-se de uma iniciativa de sensibilização em larga escala para a importância da prevenção e da partilha de informação sobre o cancro. É da maior importância levar o conhecimento sobre o cancro e a desmistificação da doença a comunidades mais pequenas, longe da informação dos grandes centros urbanos e contribuir para mudar mentalidades, educar para a prevenção, oferecendo sempre exemplos de esperança”, avançou.

O projeto “Um Dia Pela Vida” nasceu, há 39 anos, nos EUA, com a designação ‘Relay For Life’. Actualmente, existe em 32 países e está presente em todos os continentes, cumprindo a sua missão de educar para a prevenção e de angariação de fundos com o intuito de apoiar o trabalho desenvolvido por organizações que lutam contra o Cancro.