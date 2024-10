Congestionamento na Cancela no sentido Machico - Ribeira Brava

O trânsito apresenta-se congestionado devido a tráfego intenso na Via Rápida, nomeadamente na Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava.

De acordo com a aplicação InfoVias, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 25 e o quilómetro 21. O congestionamento tem uma extensão de 4 quilómetros.

Há instante, houve uma nova actualização no que diz respeito ao trânsito. Além da Cancela, verifica-se igualmente tráfego intenso no Pilar - Santo António, no sentido Ribeira Brava Machico, entre o quilómetro 14.5 e o quilómetro 16. O congestionamento tem uma extensão de 1.5 quilómetros.