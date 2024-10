Oferta de casas para arrendar aumentou 77% no Verão no Funchal

O “stock” do parque habitacional disponível para arrendar, no Funchal, aumentou 77% durante o terceiro trimestre de 2024, face ao mesmo período do ano passado. Estes são dados do idealista, considerado o principal Marketplace imobiliário do sul da Europa.

O Funchal está acima de média nacional, onde o aumento foi de 61%. Viseu liderou o aumento na oferta de casas para arrendar nos últimos doze meses, com um crescimento de 110%. Seguem-se Viana do Castelo (82%), Porto (82%), Faro (80%), Braga (77%), Funchal (77%), Lisboa (65%), Santarém (56%), Aveiro (55%) e Évora (53%).Coimbra (47%), Leiria (44%), Beja (41%), Castelo Branco (33%), Setúbal (14%) e Vila Real (7%) tiveram aumentos inferiores a 50%.

O stock diminuiu em Bragança (-19%), Portalegre (-18%), Ponta Delgada (-6%) e Guarda (-5%).

A oferta de habitação disponível para arrendar Portugal subiu em 16 distritos no último ano. A liderar a lista encontra-se Viseu (97%), Viana do Castelo (86%), Évora (79%), Braga (76%), Porto (75%) como os distritos onde “stock” para arrendar casa mais aumentou. Seguem-se ilha da Madeira (67%), Castelo Branco (67%), Santarém (67%), Aveiro (63%), Lisboa (60%), Faro (56%), Coimbra (47%), Beja (46%), Leiria (44%), Vila Real (39%) e Setúbal (31%). Já na Guarda o número de casas para arrendar manteve-se estável nesse período.