Quase 5 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo do 'Costa Diadema'

O porto do Funchal recebeu, hoje, o navio 'Costa Diadema' que a bordo transporta 3.722 passageiros e 1.195 tripulantes. Esta é uma escala de 10 horas que inclui o embarque de 63 pessoas.

O navio chegou de Tenerife e tem saída prevista para as 18 horas, com destino a Barcelona, onde se iniciou este cruzeiro de 14 noites a 4 de Outubro. O 'Costa Diadema' fez escalas em Marselha Savonna, Málaga, Cadiz, Lanzarote, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, agora, no Funchal e depois, volta ao porto de origem, onde termina a viagem a 18 de Outubro.

O navio tem regresso à Madeira previsto para 29 de Outubro e 12 de Novembro.