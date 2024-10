Helicóptero da Força Aérea resgata turista em apuros no Seixal

Um turista polaco, de 42 anos, foi resgatado, esta manhã, pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa, Merlin EH-101, depois de ter passado a noite ao relento junto à praia do Seixal.

Segundo foi possível apurar, o homem foi fazer ‘snorkeling’ ontem à tarde e não regressou à unidade hoteleira onde estava hospedado.

A companheira deu o alerta às autoridades às 18h40, mas devido à forte agitação marítima não foi possível empenhar meios por via marítima.

O Capitão do Porto do Funchal pediu ao Comando Operacional da Madeira o empenhamento de drones com câmara infra-vermelha, de forma a tentar localizar o indivíduo e, por terra, foram empenhados os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Polícia Marítima.

A vítima foi localizada pela equipa de sistemas aéreos não-tripulados do Comando Operacional da Madeira numa zona de muito difícil acesso, tendo sido decidido, pelas condições de mar que se faziam sentir que seria enviada uma manta térmica, uma lanterna e alimentos ao turista. Durante a noite foi mantida a monitorização da vítima com recurso ao drone que se manteve em permanência no local.

A Capitania activou posteriormente uma moto de água, tendo um dos recuperadores conseguido chegar junto à vítima. No entanto, a forte agitação marítima não permitiu que o resgate fosse feito por mar e tanto o turista como o recuperador acabaram por ser resgatados pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa esta manhã, tendo seguido para o Aeroporto Internacional da Madeira.

Nenhum apresentava ferimentos, mas o turista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por precaução numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A companheira do turista recebeu apoio psicológico por parte da Autoridade Marítima Nacional.