IPMA prolonga aviso amarelo para chuva forte na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, até às 24 horas de hoje, 14 de Outubro, o aviso amarelo em vigor para chuva forte, nas costas Norte e Sul da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas.

O aviso do IPMA, o segundo mais grave numa escala de quatro, indica que pode haver "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes".

Ao início da noite desta segunda-feira, as chuvas no Funchal fizeram mobilizar os bombeiros para várias ocorrências relacionadas com inundações, derrocadas e adufas entupidas.