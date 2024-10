Mais de 40 litros de chuva por metro quadrado no Funchal, na Quinta Grande e nos Prazeres

A chuva, por vezes forte, que se fez sentir desde final da tarde com especial incidência nalgumas localidades da costa Sul/Sudoeste e regiões montanhosas da ilha da Madeira, atingiu, até às 22 horas, quantidades muito significativas, superiores a 40 litros por metro quadrado (mm) nalgumas das localidades dotadas de estações meteorológicas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira.

De acordo com os critérios de emissão de aviso meteorológico (para intervalos de 1 e de 6 horas), os extremos de precipitação mais significativos foram registados na Quinta Grande (45,3 mm/6h), Monte (43,8 mm/6h), Prazeres (43,1 mm/6h) e Funchal/Observatório (41,4 mm/6h), valores condizentes para a emissão de aviso laranja.

Nas 6 horas de maior precipitação a chuva atingiu quantidades de aviso amarelo Na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (38,1 mm) e Pico Alto (32,7 mm).

Para o intervalo de 1 hora, esteve à beira de ‘transbordar’ para laranja no Monte (20,7 mm), tendo atingido valores de aviso amarelo noutras sete localidades/estações meteorológicas: Funchal/Observatório (18,6 mm), Cancela/SRPC (12,2 mm); Quinta Grande (18,8 mm); Ponta do Sol/Lugar de Baixo (18,1 mm); Prazeres (15,5 mm); Chão do Areeiro (10,6 mm); e Pico Alto (13,8 mm).

Destaque ainda para o Funchal/Observatório, Monte, Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Prazeres, onde em meia hora choveu em quantidade para aviso amarelo para o dobro do tempo (1h).