Desempregado criou empresa que triplicou postos de trabalho em três anos

O presidente do Governo Regional deu hoje continuidade ao roteiro ‘11 Meses, 11 Concelhos’ visitando três empresas localizadas no Caniço.

Acompanhado da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, e da presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Vânia Jesus, Miguel Albuquerque começou o périplo no Parque Empresarial da Cancela, visitando a empresa SOMEQ - Equipamentos e Serviços, Unipessoal Lda., uma das 546 empresas constituídas com o apoio do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE).

Além de criar o seu próprio emprego, Francisco Ferreira foi ao Centro de Emprego buscar outros três postos de trabalho que se encontravam na condição de desemprego temporário. Isto em 2021, ano de início da actividade. Cerca de três anos e meio volvidos, a SOMEQ emprega actualmente dez trabalhadores, aos quais junta-se ainda dois estagiários.

“Continuar a crescer” é a expectativa do empresário. “O mercado tem condições para isso. A Região tem necessidade, claramente, do nosso trabalho, portanto acho que a tendência será crescer mais qualquer coisa”, prevê.

A SOMEQ apresenta-se como uma empresa que além da vantagem tecnológica tem uma capacidade técnica elevada no mercado da Região, destacando-se pela equipa técnica de excelência associada a parceiros e fabricantes de renome internacional na área dos equipamentos, motores e soluções. Desde a reparação à manutenção, incluindo a venda de equipamentos, ou mesmo contratos de serviços e de aluguer.

O presidente do Governo relevou a importância do CRIEE como incentivo ao empreendedorismo, nomeadamente como “resposta muito positiva às pessoas que ficam desempregadas ou em situação de precaridade laboral”, que através deste programa de estímulo ao espírito de iniciativa, beneficiam de “incentivos para criar a sua própria empresa”.

Além de ter contribuído para a criação de mais de 900 postos de trabalho, Miguel Albuquerque regista que o CRIEE “tem superado as expectativas”. Porque a exemplo da SOMEQ, que beneficiou de 46 mil euros de apoio e opera numa área “onde há carência de resposta”, o mesmo acontece com outras empresas que “têm surgido em nichos de mercado que fazem falta à nossa vivência económica” e contribuem para fortalecer o tecido económico da Região.

As três empresas no roteiro da visita desta terça-feira beneficiaram, no total, de mais de 120 mil euros de incentivos à contratação, ou seja, de apoios por posto de trabalho criado.