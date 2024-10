Colisão no Funchal resulta em danos materiais

Dois veículos ligeiros colidiram, há instantes, no cruzamento da Rua 31 Janeiro com Rua do Til, no Funchal, resultando em danos materiais nas viaturas.

Além dos visíveis danos materiais nos carros, um semáforo foi derrubado, assim como uma placa de sinalização.

Aparentemente do sinistro não terão resultado feridos.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.

A situação está a congestionar o trânsito no local.