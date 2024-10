Bolt chega ao Porto Santo com 10 viaturas de frotas parceiras

A Bolt é a primeira plataforma de mobilidade a começar a operar no Porto Santo, contando com 10 veículos de frotas parceiras. Também a parceria pioneira com a TáxisRAM estende-se à ilha dourada, podendo os seus associados na ilha tomar vantagem deste lançamento.

A nossa ambição é estar em todos os territórios de Portugal. Porto Santo é, portanto, um passo óbvio para a estratégia que temos enquanto plataforma de mobilidade. Queremos continuar a cimentar este estatuto, através de uma plataforma que sirva cada vez melhor as necessidades de transporte dos portugueses em todo o país. Mário de Morais, responsável de Ride-hailing da Bolt em Portugal

Foi em 2018 que a Bolt chegou a Portugal e em 2022 à Madeira. O serviço cobre, actualmente, todo o território continental. No que toca à micromobilidade – trotinetes e bicicletas elétricas – já está presente em 16 cidades ao nível nacional.