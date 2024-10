Força Aérea partilha vídeo do resgate de turista polaco no Seixal

A Força Aérea Portuguesa (FAP) partilhou momentos do resgate realizado no passado domingo, do turista polaco, de 42 anos, junto à praia do Seixal. O homem foi retirado do local através do Merlin EH-101, da FAP.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o turista encontrava-se a praticar 'snorkeling'.

Foram empenhados drones com câmara infra-vermelha e, por terra, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Polícia Marítima.

A forte agitação marítima não permitiu que o resgate fosse feito por mar.

Veja o vídeo: