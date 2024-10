Avião da Jet2 que seguia para Tenerife aterra no Porto Santo devido a emergência médica

Um Boeing 737 da companhia aérea Jet2.com aterrou esta manhã na ilha dourada, por causa de emergência médica. Ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, um passageiro sentiu-se mal, ao que tudo indica, devido a um problema cardíaco.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo deslocaram-se ao Aeroporto do Porto Santo para socorrerem a vítima, com a PSP a prestar apoio.

O voo LS 3269 da Jet2.com fazia ligação de Liverpool para Tenerife.