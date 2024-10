As primeiras chuvas fortes de Outubro estão a causar constrangimentos no Funchal, ao início da noite desta segunda-feira de 14 de Outubro, tendo motivado a saída dos bombeiros para várias ocorrências relacionadas com inundações, derrocadas e adufas entupidas.

O DIÁRIO sabe que os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para uma inundação numa habitação, na zona da Ribeira de João Gomes, mas até ao momento não são conhecidos mais pormenores sobre a extensão dos danos causados pelas chuvas.

Refira-se que a ilha da Madeira está sob aviso amarelo, até às 21 horas de hoje. O aviso do IPMA, o segundo mais grave numa escala de quatro, indica que pode haver "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes".