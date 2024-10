Acidente na Via Rápida causa um ferido e fila de trânsito de quase seis quilómetros

Um acidente de viação ocorrido há pouco na Via Rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Machico - Funchal, causou um ferido e levou à formação de uma fila de trânsito que conta já com quase seis quilómetros.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima é um jovem na casa dos 30 anos, que apresentava suspeita de fractura de um membro superior, tendo o mesmo sido encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Aquela corporação mobilizou para o local do acidente uma ambulância, com três elementos.

A informação veiculada pela aplicação Infovias dá conta de que o congestionamento prolonga-se do quilómetro 25 ao 19,4. A mesma fonte nota a existência de um outro congestionamento entre a rotunda da Tabua e a rotunda da Ponta do Sol, devido aos muitos veículos em curculação naquele sublanço, numa extensão de 2,5 quilómetros.