Bom dia. Trânsito já complicado pouco antes das 8h00, com os dois sentidos da Via Rápida com alguns congestionamentos.

De acordo com a aplicação Infovias, no sentido Ribeira Brava - Machico há uma dupla fila de 1,5 km com tendência decrescente a partir da zona do Pilar.

No sentido oposto ocorre o habitual pára-arranca a partir da zona da Cancela que se estende, nesta altura, por mais de 3 km.