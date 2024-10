Acidente entope trânsito ainda mal amanhecera

Bom dia. Um acidente causa congestionamento no trânsito e já está a complicar a circulação na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, na zona do Canto do Muro.

Uma dupla fila de trânsito, em rápida evolução, estende-se já por mais de 6 km, para já até à ponte do Caniço.

É o único problema, para já, com forte condicionamento, sobretudo porque afecta todas as entradas e saídas até ao nó do Caniço, mas dependendo da gravidade do acidente poderá piorar em termos de trânsito.

Nas restantes zonas da Via Rápida ou das estradas no Funchal, tudo parece rolar sem problemas de maior.

Entretanto, partes das vias rodoviárias estão já molhadas devido à chuva, prevista pelo IPMA, que começou a cair. Muita atenção na circulação.