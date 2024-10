Mulher ferida em despiste na via rápida

Um carro despistou-se esta tarde na via rápida, no túnel da Fazenda, no sentido Machico-Caniçal.

Deste acidente resultou um ferido, uma mulher com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos, que se queixava de dores no peito devido à violência do embate.

O socorro à sinistrada foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, que asseguraram o seu transporte para o Centro de Saúde de Machico e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.