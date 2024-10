Pedro Fino ‘culpa’ aumento de turistas pelo trânsito na via rápida

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, afirmou, esta manhã, que “o trânsito que se regista todo os dias na via rápida é fruto também do desenvolvimento económico”, já que estão a ser batidos recordes históricos no número de turistas. “Isso tem reflexos na via rápida”, explicou, em resposta ao deputado Paulo Alves (JPP), que o tinha confrontado com o intenso trânsito que se verifica, apesar das novas medidas implementadas pelo Governo Regional.

Em resposta a questões colocadas pelo mesmo deputado, Pedro Fino disse que a política governamental de incentivo à utilização de transportes colectivos tem produzido resultados: se no ano de 2019 andaram nos autocarros da Madeira 25 milhões de utentes, no primeiro semestre do corrente ano já houve 16 milhões de utentes e espera-se que no final de 2024 esse registo chegue a 32 milhões.

Acerca de sobrelotação dos transportes colectivos, explicou que há mais 15 autocarros a operar nas novas concessões SIGA.