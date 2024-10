Homem e mulher feridos em acidente no Poiso

O acidente ocorrido esta tarde na zona no Poiso causou ferimentos a um homem de 40 anos e a uma mulher de 39 anos.

O homem queixava-se de dores no braço, devido ao disparo do airbag. Já a mulher apresentava dores no peito. Ambos foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A viatura embateu contra a parede e ficou atravessada na via, permitindo apenas a passagem de veículos ligeiros.

A PSP foi chamada ao local.