'Tradição' do Mega Bolo Rei repete-se hoje em Câmara de Lobos

Hoje, a partir das 11h00, deve-se cumprir a tradição do Mega Bolo Rei de Câmara de Lobos, num evento que já se tornou, efectivamente, algo a não perder pelos muitos que, anualmente, pelo menos desde 2014, acorrem à chamada a provar a iguaria típica da quadra natalícia.

"Vai ser ‘estendido’ ao longo de 60 metros e pesará cerca de 120 quilos, o mega bolo rei que este domingo, ao final da manhã, será exposto e depois partido na Praça da Autonomia, defronte dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos", podia-se ler na primeira edição do evento, que bem poderia ser a deste ano, tal é a similaridade desta "iniciativa da Câmara Municipal, que conta com a colaboração de uma padaria/pastelaria local e o patrocínio de diversas empresas. A iniciativa a ter lugar no centro da cidade câmara-lobense, culmina o programa de actividades alusivas à quadra festiva". Continuava.

Aliás, na altura, o presidente da Câmara era o mesmo Pedro Coelho que, então, referia ao DIÁRIO, que atendendo às grandes dimensões do bolo rei estava convencido que "dará para muita gente".

Ora, como também as coisas evoluíram, além de, infelizmente, por causa da pandemia, a tradição ter sido interrompida pelo menos dois anos, retomada na quadra festiva anterior, também o tamanho da iguaria aumentou.

Assim, na Praça da Autonomia, se o clima ajudar – estão previstos períodos de chuva na costa sul da Madeira – será estendido um bolo rei com cerca de 265 quilos e mais de 180 metros de comprimento em cima de uma longa mesa, que vão ser várias articuladas e por cima uma toalha branca, como tem sido tradição.

Ver Galeria Foto Arquivo/Aspress

Ao longo dos anos, também os pasteleiros (ou a empresa pasteleira mudou) e este ano, embora as dimensões sejam semelhantes às do ano passado, o delicioso bolo será obra da Pastelaria Nata da Baía, que começou os trabalhos de preparação há 24 horas.

Domingo há mega Bolo-Rei para provar em Câmara de Lobos Câmara de Lobos volta a dar as boas-vindas ao Ano Novo com a partilha de um mega Bolo-Rei. A oitava edição desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal está agendada para o próximo domingo, dia 7 de Janeiro.

Presença habitual nos últimos anos, também, tem sido a do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, aproveitará a ocasião para, igualmente, falar sobre a actualidade, como aliás é ‘norma’ em eventos públicos.

Haverá música após a degustação da pastelaria.

Outras iniciativas neste dia

Às 10h00 decorrerá a 1.ª Prova do Circuito Madeira, naquela que será a 21.ª Edição do Grande Prémio dos Reis, ainda mais tradicional, com partida e chegada no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, ou ‘Largo da Achada’, na Camacha.

Às 11h00, para a Liga BPI de futebol feminino, começa o Marítimo contra o Lank Vilaverdense, mais precisamente no palco principal do clube, o Estádio do Marítimo.

O mesmo clube, mas a equipa B, joga contra a AD Camacha, a partir das 15h00, em jogo do Campeonato de Portugal, a decorrer no Estádio da Imaculada Conceição, em Santo António.

Pelas 15h30, haverá espaço ao XII Encontro Regional dos Cânticos da Festa 2024, na Igreja Paroquial da Raposeira, na Fajã da Ovelha, Calheta.

Pelas 16h00, para a Liga feminina de basquetebol, o CAB recebe o Benfica, no Pavilhão do CAB, no Funchal.

A ter atenção, o terceiro e último dia do 24.º Congresso Nacional do PS, que decorre na FIL - Feira Internacional de Lisboa.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 7 de Janeiro na História:

1325 - Morre, com 63 anos, D. Dinis, 6.º Rei de Portugal.

1355 - Assassínio de D. Inês de Castro.

1610 - Galileo Galilei identifica a existência de quatro satélites de Júpiter.

1785 - Jean Pierre Blanchard e Daves Jefferies fazem a primeira travessia do Canal da Mancha num balão a gás.

1841 - O escritor Victor-Marie Hugo, autor de "Os Miseráveis", é admitido na Academia Francesa.

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. O Governo francês dá o seu acordo à proposta portuguesa que, em resposta ao seu pedido de 26 de dezembro, propõe disponibilizar pessoal de artilharia necessário para 25 baterias de artilharia pesada, sob um Comando Superior Português. Tem assim origem o Corpo de Artilharia Independente.

1927 - É inaugurado o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque e Londres.

1940 - É conhecida a Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, a primeira a ser criada em Portugal.

1946 - As potências ocidentais reconhecem a República da Áustria com as fronteiras que detinha em 1936.

1952 - Morre, com 92 anos, o historiador Joaquim Bensaúde, investigador dos Descobrimentos portugueses.

1953 - Guerra Fria. Os EUA anunciam a posse da bomba de hidrogénio.

1960 - Começa a construção da Barragem de Assuão, no Egito.

1965 - Realiza-se a primeira emissão de rádio de uma estação do PAIGC, na Guiné.

- A ditadura de Oliveira Salazar aumenta, mais uma vez, a carga fiscal com a subida das taxas do imposto da Defesa.

1968 - Demissão do Governo libanês depois de um raid aéreo israelita ao aeroporto de Beirute.

1976 - Sai o primeiro número do semanário O País.

1977 - O Governo comunista da Checoslováquia prende cinco intelectuais dissidentes, signatários da Carta 77.

1980 - A URSS veta a proposta de resolução da ONU que prevê a retirada das suas tropas do Afeganistão.

1985 - Morre, aos 56 anos, José Maria Pedroto, antigo jogador de futebol e treinador do Futebol Clube do Porto.

1988 - Morre, com 71 anos, o ator britânico Trevor Wallace Howard.

1989 - Morre, aos 87 anos, o imperador do Japão, Michinomiya Hirohito, Sucede-lhe o filho, Akihito, de 55 anos.

1990 - Morre, com 83 anos, o pintor modernista brasileiro Thomaz de Mello, Tom.

1994 - O empresário brasileiro Paulo César Farias é condenado a quatro anos de prisão, pelas irregularidades cometidas durante a campanha eleitoral do ex-Presidente Collor de Mello.

- O presidente da Assembleia da República, Barbosa de Melo, confere posse aos elementos da nova Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados.

2001 - Palatsi, guarda-redes francês de futebol, marca o seu terceiro golo no campeonato português.

2004 - O conselho de Ministros aprova a reforma do Ensino Secundário, que prevê, entre outras medidas, a redução da carga horária de 30,5 para 25,5 horas semanais, entra em vigor no ano letivo de 2004-2005.

- Entra em vigor o Sistema de Triagem de Manchester, que permite que os doentes sejam atendidos por critérios de gravidade, na maioria das unidades hospitalares do país.

2007 - O novo arcebispo de Varsóvia, monsenhor Stalislaw Wielgus, acusado de colaborar com a antiga polícia secreta polaca, renuncia ao cargo, pouco antes da cerimónia de entronização.

2008 - Os dois partidos rivais do Kosovo chegam a acordo para a formação de um governo de coligação, o mesmo que deverá declarar a independência desta província sérvia.

- Morre, aos 72 anos, em Cuba, onde vivia, o ex-agente da CIA Philip Burnett Franklin Agee, Phillip Agee, que rompeu com os Estados Unidos e denunciou as suas atividades.

2009 - Morre, aos 67 anos, Anália de Vitória Pereira, líder do Partido Liberal Democrático de Angola e única mulher à frente de uma força partidária.

2011 - O antigo deputado Trabalhista britânico David Chaytor, 61 anos, é condenado a 18 meses de prisão por ter reclamado o reembolso de despesas falsas no valor de 22 mil euros. É o primeiro político a ser condenado na sequência do escândalo das despesas dos deputados que surgiu em maio de 2009.

2013 - O futebolista internacional argentino Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, conquista pela quarta vez consecutiva a Bola de Ouro FIFA, prémio principal da Gala do organismo, a decorrer em Zurique, na Suíça.

2014 - Morre, aos 106 anos, o chinês Run Run Shaw, magnata e uma das figuras da indústria cinematográfica da Ásia.

2015 - Dois homens armados com espingardas Kalashnikov entram na redação parisiense do jornal Charlie Hebdo, conhecido pelas suas caricaturas satíricas. Doze pessoas perdem a vida, incluindo uma parte da equipe do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia francesa.

- As equipas de resgate indonésias encontram a cauda do avião da Air Asia, Airbus 320-200, no fundo do Mar de Java, onde a aeronave caiu no dia 28 de dezembro com 162 pessoas a bordo.

- Morre, aos 84 anos, Rodney Sturt Taylor, Rod Taylor, ator australiano famoso pelo seu papel no filme de Alfred Hitchcock "Os Pássaros".

2016 - Morre, aos 92 anos, André Courrèges, estilista francês símbolo de uma revolução de estilo nos anos 60.

2017 - Morre, aos 92 anos, Mário Soares, antigo primeiro-ministro, Presidente da República e fundador do PS. Advogado e professor, envolveu-se desde cedo em atividades de oposição à ditadura do Estado Novo. Preso 12 vezes, acabou deportado para São Tomé, em 1968, e depois exilou-se em França. A seguir ao 25 de Abril, regressou a Lisboa três dias depois, no que ficou conhecido como o "comboio da Liberdade", tendo a aguardá-lo uma multidão na estação de Santa Apolónia.

2020 - Pelo menos 35 pessoas morrem e 48 ficam feridas numa debandada durante o cortejo fúnebre do general iraniano Qassem Soleimani, em Kerman, Irão.

- O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, consegue entrar na Assembleia Nacional, cuja presidência reivindica, apesar do forte dispositivo da polícia militarizada que o reteve e a outros deputados opositores durante quase uma hora.

- A maioria opositora no parlamento venezuelano volta a investir Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, durante uma sessão plenária bastante acidentada marcada pela entrada à força na Assembleia Nacional dos deputados da oposição.

- O socialista espanhol Pedro Sánchez é reconduzido como primeiro-ministro pelo Congresso dos Deputados espanhol (parlamento).

- Morre, aos 52 anos, Elizabeth Wurtzel, jornalista e escritora norte-americana, autora de "Nação Prozac" (1994).

2021 - O Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Joe Biden nas eleições Presidenciais de novembro, última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

2022 - O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, um dos 23 acusados no processo do furto e recuperação de armamento dos paióis de Tancos, é absolvido pelo Tribunal Judicial de Santarém, num processo que começou em 2017, após ter sido noticiado o furto de material militar. O autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos, João Paulino, é condenado a oito anos de prisão pelos crimes de terrorismo e tráfico de estupefacientes. O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar Vasco Brazão é condenado a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua execução por igual período e o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira é condenado pelo mesmo tribunal a quatro anos de prisão, com execução suspensa por igual período.

Este é o sétimo dia do ano. Faltam 359 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia