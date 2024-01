Acidente em cadeia na Via Rápida resulta em um ferido

Um acidente em cadeia, a envolver cinco viaturas, na Via Rápida, no sublanço Gaula- Boaventura, no sentido Ribeira Brava - Machico, resultou num ferido ligeiro. O sinistro aconteceu há instantes.

A vítima, uma mulher de 50 anos, foi assistida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O sinistro, ocorrido entre o km 30 e o km 30.7, está a congestionar o trânsito no local.