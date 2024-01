Putin promete tratar de problemas de viúvas de soldados

O Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu hoje a familiares de soldados mortos na guerra contra a Ucrânia que vai tratar com o ministro da Defesa de problemas como pagamentos às viúvas ou de hipotecas.

Num encontro com familiares a propósito do Natal ortodoxo, que se celebra hoje, Putin disse que vai reunir-se na segunda-feira com o ministro Serguei Shoigu e que falará sobre a questão, segundo a agência espanhola EFE.

Desconhece-se o número de soldados russos mortos na Ucrânia desde que Putin ordenou a invasão do país vizinho em 24 de fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo comunicou pela última vez o número de baixas nas fileiras do exército russo em setembro de 2022, quando calculou o número de mortos em 5.937.

De acordo com meios de comunicação social russos independentes, mais de 40.000 soldados russos morreram nos 22 meses de combate, enquanto a NATO estima as baixas russas - mortos, feridos e mutilados - em mais de 300.000.

Recentemente, um grupo de esposas e familiares de reservistas apelou a Putin para que suspendesse a mobilização por tempo indeterminado.

Putin celebrou o Natal ortodoxo na companhia de familiares dos soldados mortos na guerra contra a Ucrânia, que entrou no terceiro ano.

O líder russo começou por se encontrar com "as famílias dos heróis" na residência de campo em Novo-Ogariovo onde depois assistiram juntos à cerimónia de Natal numa pequena capela.

Putin afirmou que o encontro era "um sinal claro e compreensível" para que os funcionários russos apoiassem de todas as formas possíveis as famílias dos soldados que "lutam heroicamente" em defesa dos "interesses do país".

Como é tradição, Putin também felicitou hoje os russos pelo Natal ortodoxo, que, segundo referiu, "une milhões de pessoas em torno dos ideais de bondade, compaixão e justiça".

Há um ano, Putin declarou unilateralmente uma trégua de Natal de 36 horas, que foi rejeitada pela Ucrânia.