Viatura despista-se e fica atravessada na Via Rápida

Um viatura ligeira despistou-se, esta manhã, no interior do túnel, antes da saída para Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Funchal.

De acordo com informações recolhidas por outros condutores, a viatura terá embatido contra a parede, ficando atravessada na via, obstruíndo assim a passagem pela faixa da esquerda.

Apesar dos danos materiais e do intenso congestionamento no trânsito, não há feridos a registar, tendo a PSP e a Vialitoral tomado conta da ocorrência.