Chuva muda bolo rei para o Mercado

Face às condições atmosféricas adversas, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos decidiu passar a tradição do Mega Bolo Rei prevista para o Largo da Autonomia para o Mercado Municipal, situado no centro da cidade mantendo-se a mesma hora do convívio.

Portanto, não será pela chuva que os câmara-lobenses vão perder a oportunidade de celebrar o costume popular que acontece desde 2014 que encerra as festividades da quadra natalícia.

O presidente do Governo Regional e o presidente da edilidade mantêm a presença associando-se ao evento onde desta vez haverá um bolo de 180 metros que pesará cerca de 265 quilos que conta com a colaboração de uma padaria/pastelaria local e o patrocínio de diversas empresas.