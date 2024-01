Despiste na Via Rápida em Câmara de Lobos

O piso molhado, devido à chuva que se faz sentir na Madeira, causou um quarto acidente na Via Rápida, desta feita um despiste no sentido Ribeira Brava - Funchal, no Túnel do Vigário.

Ao que foi possível aferir, o sinistro resultou apenas em danos materiais na viatura.

A Polícia de Segurança Pública está no local a tomar conta da ocorrência.