Nem covid, nem gripe convencem população a se vacinar

Vacinas não convencem população é o título da manchete do DIÁRIO deste domingo, 7 de Janeiro de 2024.

A isso, acrescentamos as provas: "Das 52 mil doses contra a Covid adquiridas pelo Governo para os grupos de risco, apenas 14.245 foram administradas desde que a campanha arrancou" e, ainda, que a "vacina contra a gripe regista também adesão tímida junto da população, numa altura em que actividade epidémica cresce". Tome atenção à página 6, onde encontra o desenvolvimento do tema.

"Não estou preocupado se o PS vai apresentar o candidato A ou B" é outro titulo forte desta edição, que acompanha a foto principal na página um. "Na primeira entrevista como cabeça-de-lista da coligação PSD-CDS às eleições de Março, Pedro Coelho afiança que vai assumir o lugar de deputado em Lisboa e lutar contra o controlo da Autonomia a partir do Terreiro do Paço", acrescentamos um resumo dos temas principais para ler nas páginas 24 e 25.

Tema forte também deste domingo uma Promessa do futebol regional recusa FC Porto. A foto de "Nélio Batista, 14 anos, jogador da Selecção Nacional sublinha que 'o dinheiro não é tudo' . O seu sonho é vestir a camisola principal do Marítimo". Razão para lhe chamar a atenção para as páginas imediatamente a seguir, 2 e 3, onde conhece maia a história deste jovem com ideias feitas.

Tema forte que diz respeito a muita gente, sobretudo ppr ser actual. 'Kit bebé' já distribuiu 4 milhões em apoios. Saiba pois que o "programa de auxílio à natalidade chegou a 8 mil registos". A ler na página 7.

Associado na primeira, mas sobre outra notícia a "Câmara do Funchal investe 200 mil na saúde dos funcionários". Se lhe interessa como e porquê vá à página 5.

Por fim, um balanço de actividade. Protecção Civil registou menos ocorrências em 2023. Para ler pode ir à página 10.

Estes temas são apenas alguns dos que poderá encontrar nas páginas do seu DIÁRIO de sempre. Boa leitura.