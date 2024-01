JPP acusa Calado de chumbar dois projectos do LIDL no Funchal

A 'novela LIDL' continua com troca de acusações entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Juntos Pelos Povo (JPP). Desta feita Élvio Sousa acusou, hoje, publicamente, Pedro Calado de ter chumbado dois de quatro projevtos do LIDL no Funchal.

"Como se demonstrou e provou com o trabalho de fiscalização do JPP, no âmbito dos entraves que a Câmara Municipal do Funchal tem colocado à instalação da cadeia LIDL na Madeira, Pedro Calado chumbou dois projectos daquela cadeia de supermercados no Funchal, a saber: o prédio localizado no Largo Severiano Ferraz e o prédio localizado na Rua Dr. Pita", acusou o deputado no parlamento madeirense, em comunicado remetido este domingo às redacções.

Como "prova" apresentou dois excertos do processo solicitado pelo partido ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, que motivou um pedido de recurso por parte da cadeia de supermercados alemã.

"Esta é a verdade que Calado tenta esconder dos madeirenses", aponta Élvio Sousa:

Ver Galeria

"A situação mostra inequivocamente os bloqueios que Pedro Calado tem colocado ao aparecimento de mais concorrência no sector das cadeias de supermercado, fazendo lembrar outros entraves que o PSD criou no passado para aquela retalhista. A prova está no requerimento do advogado contratado pela câmara, Alves Teixeira, que celebrou recentemente dois contratos no valor superior a 240 mil euros", reitera o líder do grupo parlamentar do JPP.

Élvio Sousa vai mais longe nas acusações contra o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, sugerindo que a família de Calado tem ligações ao Intermaché.

Será que foi preciso pagar 240 mil euros a um só escritório de advogados para impedir que os cidadãos conheçam a verdade sobre os bloqueios à instalação do LIDL no Funchal? 240 mil euros é muito dinheiro para tapar a verdade! (…) O mais hilariante é ver a própria Câmara do Funchal afirmar que estaríamos porventura ao ‘serviço de outras cadeias de supermercados com interesses na Região’ (…). Pergunto? Serei eu ou a família de Calado que tem membros familiares a representar o Intermaché? Ora aí está ligação a que faltava no enredo

O deputado ressalva ainda que "não foi o LIDL que envolveu o JPP nesta situação, foi a própria Câmara e a outra Sociedade de Advogados Abreu Advogados, de um conhecido casuístico da praça, que já foi deputado do CDS".

"Calado que venha explicar por que razão chumbou dois projectos de licenciamento do LIDL, em quatro em apreciação na Câmara do Funchal. Ou também as razões do chumbo lá terão de ser desenterradas em Tribunal", desafia.