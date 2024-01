Acordo de coligação entre PSD, CDS-PP e PPM é hoje assinado no Porto

PSD, CDS-PP e PPM assinam o acordo de coligação Aliança Democrática, numa cerimónia na Alfândega do Porto em que também discursará um representante dos independentes que deverão integrar as listas conjuntas às legislativas.

No texto do acordo, divulgado no sábado, destaca-se a "experiência de Governo" da Aliança Democrática (AD) no passado, "uma mais valia que não existe noutros setores políticos", e alerta-se para "a afinidade da anterior e atual liderança do PS com os partidos da esquerda radical".

Este acordo de coligação entre os três partidos incluirá as legislativas de 10 de março e as eleições europeias de 09 de junho, uma aliança "com o propósito de oferecer a Portugal a mudança política necessária e um Governo ambicioso, reformista, moderado estável e maioritário", lê-se.

O acordo, que será assinado pelos presidentes do PSD, Luís Montenegro, do CDS-PP, Nuno Melo, e do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, aponta como prioridades da AD alcançar níveis elevados de crescimento, reforçar rendimentos e "salvar e reabilitar o Estado Social do definhamento em curso".

Com este entendimento entre PSD e CDS-PP, este partido garante dois lugares potencialmente elegíveis nas listas conjuntas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A cerimónia dos prémios norte-americanos Globos de Ouro acontece hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos (quando já for madrugada de segunda-feira em Lisboa), com O filme "Barbie", de Greta Gerwig, e a série televisiva "Succession" a liderarem as nomeações.

Esta é a 81.ª edição dos prémios norte-americanos de cinema e televisão atribuídos pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood e a cerimónia será conduzida pelo humorista Jo Koy.

Nesta edição dos Globos de Ouro, foram acrescentadas duas novas categorias: "Atuação de 'Stand-Up Comedy' em Televisão e Cinema" e "Filme com Melhor Resultado de Bilheteira".

DESPORTO

O Famalicão, que não vence há cinco jornadas na I Liga portuguesa de futebol, recebe hoje o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, na 16.ª ronda, para tentar reentrar na luta pelos lugares europeus.

Com arbitragem de Artur Soares Dias, o encontro coloca frente a frente duas equipas em mau momento de forma, com os minhotos sem vencerem desde 04 de novembro, ante o Gil Vicente (3-1).

Antes desse encontro, o Rio Ave recebe o Portimonense e também a formação de Vila do Conde está 'aflita' e sem vencer há cinco jornadas, mais um jogo sem vencer do que a atual série negativa dos algarvios.

O campeonato é liderado pelo Sporting, que sexta-feira goleou o Estoril Praia (5-1), com o Benfica em segundo lugar a um ponto, após triunfar em Arouca (3-0), e FC Porto, que empatou em casa do Boavista (1-1), a cinco do líder.

POLÍTICA

O secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, encerra hoje o 24.º Congresso do PS, após a eleição dos novos órgãos nacionais do partido, com um discurso em que apresentará as prioridades do seu programa.

Hoje de manhã irão também a votos, em alternativa, as moções políticas de orientação nacional de Pedro Nuno Santos e dos seus dois ex-adversários internos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.

O 24.º Congresso Nacional do PS, que começou na sexta-feira, decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL). O discurso de encerramento está previsto para as 12:00 e contará com a presença do primeiro-ministro e ex-secretário-geral do PS, António Costa, a convite de Pedro Nuno Santos.

No sábado, o secretário-geral do PS antecipou que hoje irá apresentar medidas de "transformação económica e defesa do Estado social" que sinalizam prioridades do futuro programa eleitoral com que se apresentará às legislativas antecipadas de 10 de março.

"Um Estado social que ainda tem problemas que precisam de resposta, como na área da saúde, mas que queremos que seja robusto", declarou Pedro Nuno Santos em entrevista à TVI.

Os delegados vão eleger a Comissão Nacional, órgão máximo entre congressos, a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira, com mandatos de dois anos.

O secretário-geral do PS e os outros dois candidatos às diretas de 15 e 16 de dezembro acordaram uma única lista para a Comissão Nacional, encabeçada por Francisco Assis, que tem Alexandra Leitão em segundo lugar e José Luís Carneiro em terceiro.