Câmara de Lobos termina o ano sem dívidas a fornecedores

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos pagou, ao longo de 2023, quase 12 milhões de euros em compromissos assumidos com os fornecedores do Município, terminando o ano sem dívidas. A nota é deixada pela autarquia, que indica que o valor total de cerca de 12 milhões de euros destinados ao pagamento de fornecedores em 2024 representa aproximadamente 50% do orçamento do município para o mesmo ano.

"Este valor expressivo salienta não só o compromisso da autarquia face às suas responsabilidades financeiras, mas também evidencia o papel crucial que os fornecedores desempenham na dinâmica económica local", refere nota à imprensa. O montante pago disse respeito a despesas correntes, mas também ao pagamento a empresas que executaram os investimentos em infraestruturas, previstas no orçamento de 2023.

A Câmara dá conta de que o prazo médio de pagamento da autarquia é, em média, de apenas 15 dias, mas que nas últimas semanas a equipa tem intensificado esforços para garantir celeridade nos processos de pagamento, "de forma a assegurar não apenas o cumprimento dos prazos, mas também garantir liquidez aos fornecedores que desempenham um papel crucial na dinámica económica local".

Os apoios às empresas passam também por honrar os compromissos assumidos, em tempo útil, criando um ambiente económico saudável e sustentável para as empresas locais Pedro Coelho, presidente da CMCL

A autarquia de Câmara de Lobos pretende manter a celeridade no pagamento aos seus fornecedores em 2024 e quando possível e dentro do quadro legal em vigor, recorrer aos serviços de empresas do concelho. Este é um compromisso para com o desenvolvimento económico local e a promoção de parcerias que impulsionem o progresso sustentável do município.

"Em relação à dívida bancária, era em 2013, quando o actual executivo iniciou o seu primeiro mandato, de 14 milhões de euros, sendo que no fim de 2023 é de 4,27 milhões de euros, uma redução de cerca de 70% em relação ao valor inicial", indica a mesma nota.