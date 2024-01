Chuva continua hoje

A previsão meteorológica para este domingo, 7 de Janeiro de 2024, aponta para "céu geralmente muito nublado", que será marcado por "períodos de chuva, em especial na vertente sul da ilha da Madeira e terras altas", adianta o IPMA.

Num cenário muito parecido com o de sábado, o vento soprará mais "fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste", registando-se igualmente uma "pequena subida da temperatura mínima".

No Funchal, em particular, cenário semelhante, apresentando-se com "céu geralmente muito nublado", alem de "períodos de chuva" e "vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de sudoeste".

Quanto ao mar, na costa Norte as "ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando

gradualmente para 1,5 a 2,5 metros" e na costa Sul, as "ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando

gradualmente para 1,5 a 2,5 metros, piorando em relação ao dia anterior.

Ainda assim, a temperatura da água do mar rondará os 20/l a 21º Celsius.